Løkke erkender valgnederlag men bliver som formand

Rød blok står til at få 91 mandater, mens blå blok kun kan mønstre 79 ifølge prognoserne, som udregnes på baggrund af de indkomne resultater, meningsmålinger og resultater fra tidligere valg.

Som statsminister peger Venstre fortsat på Løkke, der ventes at blive som formand, da han ikke har givet udtryk for andet.

- Venstre vil anbefale, at der dannes en regering under min fortsatte ledelse med en ambition om at danne bro over midten i dansk politik.

- Vi har fået et fantastisk flot valg, men magten skifter, og derfor ringede jeg tidligere i aften til Mette Frederiksen og fortalte, at jeg i morgen klokken 11 går til dronningen for at fortælle hende om valgets resultat, siger Løkke i sin tale til Venstres valgfest.

Dermed får Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, muligheden for at danne regering. Hun har sagt, at førsteprioriteten er at danne en ren S-regering.

Venstre står til at gå fra 34 til 43 mandater.

Fremgangen til Venstre kommer efter valget i 2015, der var det dårligste for partiet i 25 år.

- Der er også malurt i bægeret, vi står her i aften med den største mandatmæssige fremgang, noget parti har, men alligevel med en bittersød smag i munden, for de blå partier står samlet set svagere, siger Løkke.

Trods en øget opbakning fra vælgerne står Venstre til at miste regeringsmagten, da både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance bliver mere end halveret.

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, står natten til torsdag til at ryge ud af Folketinget, da partiet mister sine to mandater i Nordsjællands Storkreds, hvor han er opstillet.

Hverken Stram Kurs eller Kristendemokraterne kommer ind, mens Nye Borgerlige står til at få fire mandater.

Løkke vil dog ikke samarbejde med dem.

- Vi får selskab af i hvert fald ét parti med synspunkter, som ikke er forenelige med vores, for Venstre er et internationalt parti, og vi kommer aldrig nogensinde til at gå på akkord med internationale konventioner, siger han.

Da der efter valget i 2015 tegnede sig et borgerligt flertal, satte Lars Løkke Rasmussen sig igen for bordenden i Statsministeriet med opbakning fra Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Det borgerlige sammenhold har dog knirket en hel del de seneste fire år, blandt andet på grund af fundamentale uenigheder mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.