Trods gentagne forsikringer om, at han ville genopstille som formand for Venstre valgte Lars Løkke Rasmussen lørdag formiddag at trække sig fra sin post. (Arkivfoto)

Løkke efter exit som formand: Noget er vigtigere end andet

Han er ikke længere formand for Venstre - partiet som han gennem ti år har stået i spidsen for. Men han har stadig sin familie.

Lars Løkke Rasmussen (V) har lørdag aften brudt tavsheden i kølvandet på sin afgang som leder for Venstre med et opslag på Instagram.

Her ses han smilende sammen med sin hustru, Sólrun Løkke Rasmussen, sine tre børn og to svigerdøtre.

- Noget er vigtigere end andet: Familien er samlet. Hav en dejlig lørdag aften.

- Og politik går jo stille og roligt ud på at sikre, at alle danske familier kan have en god lørdag aften - det er ikke et ideologisk projekt - det er sund fornuft!

Lørdag formiddag meddelte Lars Løkke Rasmussen på Twitter, at han trækker sig som formand for det parti, han har stået i spidsen for siden 2009.

Beslutningen blev taget efter et møde i Venstres hovedbestyrelse på hotellet Comwell Kellers Park i Brejning ved Vejle.

Mødet forlod Lars Løkke Rasmussen ad bagudgangen, og han stillede ikke op for efterfølgende at kommentere sin afgang over for pressen.

Det gjorde til gengæld Kristian Jensen, som efter mødet i hovedbestyrelsen valgte at trække sig fra sin post som næstformand.

Inden Løkkes exit udtrykte flere regioner i Venstre mistillid til ham, og Venstre i Region Midtjylland opfordrede åbent Løkke og næstformand Kristian Jensen til at gå af. Flere af Venstres folketingsmedlemmer fulgte trop.

Udviklingen lørdag var kulminationen på flere ugers intern uro i Venstre - antændt af et interview med Kristian Jensen i Berlingske i begyndelsen af august.

Her sagde Kristian Jensen blandt andet, at Venstre burde droppe idéen om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. En idé, som Lars Løkke Rasmussen lancerede under valgkampen op til folketingsvalget.

Trods spændingerne har Lars Løkke Rasmussen hidtil gentagne gange slået fast, at han agtede at genopstille som formand.

Den plan er imidlertid skrottet, og ved et ekstraordinært landsmøde 21. september skal partiets medlemmer vælge en ny formand og næstformand.