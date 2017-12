Løkke ærgrer sig over at DF kobler skat og udlændinge sammen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er ærgerlig over, at en skatteaftale kobles sammen med en aftale om udlændingestramninger.

- Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan lave en skatteaftale, uden at man samtidig skal lave udlændingestramninger, siger han.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen er sammenkoblingen skyld i, at regeringen ikke kan nå i mål med aftalerne inden Liberal Alliances deadline fredag, hvor finansloven stemmes igennem.

Det har betydet, at regeringspartiet har droppet den deadline.

- Ikke fordi uenighederne på skatten er uoverstigelige, men fordi skat kobles sammen med udlændingestramninger - især rettet mod flygtninge fra krigen i Syrien, siger statsministeren.

Det kobles sammen med udlændingestramninger, "selv om de ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre", som Lars Løkke udtrykker det.

- Jeg er faktisk lidt ked af, at man ikke kan gøre mere for de mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet, som har en historisk chance for at få fodfæste.

- Det er ikke, fordi vi ikke kan gøre begge dele, men jeg har lidt svært ved at forstå den kobling, siger statsministeren.

I skatteaftalen skal skatten lettes i bunden for skatteborgerne. Men de forhandlinger er sammen med forhandlinger om udlændinge nu udskudt til efter nytår.

Regeringspartiet Liberal Alliance har tirsdag aften fastslået, at partiet vil stemme for regeringens finanslov fredag.

- Muligheden for, at vi kan være tæt på en aftale om kort tid, står højere for mig end frygten for hån, spot og latterliggørelse.

- Derfor er jeg villig til at gøre endnu et forsøg, siger Anders Samuelsen.

Liberal Alliance har ellers ønsket, at de to områder blev forhandlet på plads, inden finansloven stemmes igennem fredag 22. december.

Men det udskydes nu, fordi parterne ikke kan nå at komme igennem med tingene ifølge statsministeren.

- Jeg sidder i en mindretalsregering, og sådan er det. Så tager vi den derfra efter juleferien.

- På trods af de mange gode resultater, så har dansk politik befundet sig i en usædvanlig og fastlåst situation. Vi risikerer, at ikke bare finansloven, men også det borgerlige Danmark falder fra hinanden.

- Derfor har jeg brugt timer og atter timer på forhandlinger og sonderinger. Det har i nogle dage stået klart for mig, at med jul som deadline har vi ikke kunnet få den ambitiøse skatteaftale, vi ønsker, siger statsministeren.

Han har over weekenden forhandlet med toppen af Liberal Alliance.