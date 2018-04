Løkke: Vi kan forsinke men ikke forhindre russisk gasledning

Under sit besøg hos Angela Merkel i Berlin ser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for første gang en åbning i den tyske forbundskanslers holdning til Nord Stream 2, den kontroversielle russiske gasledning.

Tidligere på ugen udtrykte kansleren, at den 1200 kilometer lange ledning fra Rusland til Tyskland også er et politisk projekt. Det er vand på den danske regerings mølle, da statsministeren arbejder for en fælles EU-stemme.

Danmark kan på egen hånd nemlig ikke forhindre ledningen.

- For første gang oplever jeg en egentlig tysk åbning for at diskutere det. Den har ikke været der før.

- Vi har ingen juridiske muligheder for at forhindre det her projekt. Men vi har i givet fald en juridisk mulighed for at forsinke det, fordi vi vil kunne forhindre en linjeføring tæt syd om Bornholm, siger Lars Løkke i Berlin.

I øjeblikket pågår en vurdering i det danske embedsværk, der vil gøre det muligt for Danmark at sige nej af sikkerheds- og udenrigspolitiske hensyn.

Men det vil stadig ikke gøre det muligt til at bremse gasledningen. Den skal gå fra Rusland til Tyskland og dermed udenom Ukraine, hvoraf dele er besat af prorussiske styrker.

- Så vil man kunne søge om alternativ linjeføring, og så vil man komme ud i internationalt farvand, og så vil man ifølge konventionerne ikke have en mulighed for at sige nej, siger Lars Løkke Rasmussen.

Derfor rejser statsministeren rundt til Tyskland, Portugal og Spanien for blandt andet at søge opbakning til, at EU taler med en fælles stemme over for Rusland.

- Jeg har hele tiden ment, at det her projekt ikke kun handler om energi. Det har også en politisk implikation, der er en risiko for, at man snører Ukraine væk af energiforsyningerne, siger han.

Angela Merkel er enig i, at der skal arbejdes for, at Ukraine fortsat er transitland for russisk gas.

Hvis Rusland kan eksportere gas til Europa uden om Ukraine, vil det øge Ruslands evne til at lamme Ukraines gasforsyning.

For nuværende kan Rusland ikke stoppe sin gasforsyning til Ukraine uden også delvist at stoppe sin lukrative eksport af gas til Europa.