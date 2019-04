Løkke: Stram udlændingepolitik risikerer at blive revet ned

- Vi overtog efter en regering (SR-regeringen i 2015, red.), der lempede og lempede og lempede udlændingepolitikken.

- Vi har strammet op, og det har vi gjort med bevidstheden om, at hver flygtnings skæbne er ulykkelig. Vi har et ansvar for at hjælpe mennesker på flugt, men vi har også et ansvar for at passe på Danmark.

- Danmark er gået fra at være land nummer fem til land nummer 17, når man ser på antallet af asylansøgere i forhold til indbyggertal, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren peger på Sverige som et land, hvor asyltilstrømningen er gået for vidt.

- Sverige har i de første to måneder i år taget imod lige så mange asylansøgere, som Danmark gjorde hele sidste år. Derfor bekymrer det mig, at den politik, regeringen har bygget op, risikerer at blive revet ned skridt for skridt.

- Sådan vil det gå. Det ved vi alle sammen, fordi Mette Frederiksens (Socialdemokratiets formand, red.) parlamentariske grundlag forlanger lempelser.

- Men også fordi Socialdemokratiet ønsker et opgør med kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, som er grundstenene i udlændingepolitikken, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren lægger sig dermed op ad den kritik, som tre Venstre-ministre med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i spidsen tidligere tirsdag kom med på et pressemøde.

Her fremsatte Venstre en række beskyldninger mod Socialdemokratiet om, hvad der vil ske, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister og skal danne regering med De Radikale som støtteparti.

De Radikale ønsker lempelser i udlændingepolitikken.

Blandt andet mener Venstre, at Danmark ville have modtaget 53.300 flere asylansøgere fra 2014 til 2018, hvis der var ført en rød politik i den periode.