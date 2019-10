Løkke Rasmussen udvider foredragsturne til foråret

- Hvem siger, at der ikke er interesse for politik i den danske befolkning? Jeg glæder mig over, at der er så stor interesse for min lille foredragsturné med Kirsten Jacobsen, at efterårets fire arrangementer nu er blevet suppleret med seks i foråret, skriver Lars Løkke Rasmussen på Facebook.

Mens han skriver seks nye arrangementer fremgår det af arrangøren Tikkos hjemmeside, at der er tale om otte nye foredrag. De ligger fra 24. februar til 22. april og vil finde sted i blandt andet Helsinge, Odense, Esbjerg og Horsens.

Som ved de allerede præsenterede fire foredrag frem mod jul vil billetterne koste 289 kroner.

Foredragene præsenteres med teksten:

- Oplev Kirsten Jacobsen i et ærligt interview med Danmarks tidligere statsminister, hvor du også selv får adgang til at stille de spørgsmål, som pressen ventede forgæves på, da han lørdag, den 31. august tog afsked med dansk top-politik efter et skelsættende og historisk hovedbestyrelsesmøde i Venstre.

Lars Løkke Rasmussen har siden sin afgang som formand givet meget få interview. Han har dog optrådt i tvprogrammet "Natholdet" og Anders Lund Madsens radioprogram "Fedeabes Fyraften".

Lars Løkke Rasmussen er medlem af Folketinget for Venstre. Han modtager efter sin tid som statsminister statsministervederlag, der supplerer hans Folketingsløn til samme niveau som en statsministerløn - 1,6 millioner kroner årligt - i to år.

Ifølge et notat fra Moderniseringsstyrelsen skal såkaldt kapitalindkomst - indtægter fra ting som aktier eller overskud i firmaer, der ikke bliver trukket ud som løn - ikke fraregnes i eftervederlaget.