Løkke: Migranter skulle have haft klarere besked i 2015

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) giver i et interview med den tyske avis Frankfurter Allgemeine udtryk for en vis ærgrelse over, at flygtningekrisen i 2015 fik lov at udvikle sig, som den gjorde.

Uden direkte at pege fingre ad den tyske kansler, Angela Merkel, siger han, at han i dag godt kunne have ønsket, at man i andre lande havde grebet ind noget tidligere for at dæmme op for flygtningestrømmen.