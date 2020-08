Løkke: Kristian Jensen havde ikke stemmerne i 2014

Det gør han i bogen "Om de fleste og det meste", der mandag udkommer på Politikens Forlag.

Her beskriver tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen det dramatiske hovedbestyrelsesmøde i Odense i juni 2014, hvor flere skandalesager omkring hans privatøkonomi havde udløst voldsomme spekulationer om, at han var ved at blive væltet af Kristian Jensen.

Før en afstemning fandt sted, gik Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen og partisekretær Claus Richter pludseligt afsides. Ifølge Lars Løkke Rasmussen fortalte han Kristian Jensen, at han ikke havde stemmerne til at vælte ham. Hvilket Kristian Jensen erklærede sig enig i.

- Det fik vi så under seks øjne en god snak om. Det nærmere indhold holder jeg for mig selv, men det omfattede ikke løfter om bestemte ministerposter, som jeg ellers siden har hørt det antydet visse steder, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Mødet endte med, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen lancerede det såkaldt delte formandskab, der skulle bilægge striden.

Lars Løkke Rasmussen skriver om tiden før opgøret i Odense, at han ikke er i tvivl om, at nogen aktivt forsøgte at ramme ham med dårlige sager.

Forud for opgøret i Odense var der kommet først historier om Lars Løkke Rasmussens rejser på første klasse i organisationen GGGI og flere historier om, hvordan Venstre havde betalt tøj for et sekscifret beløb til Lars Løkke Rasmussen.

- Var der nogen, der pustede til gløderne? Også det kan man gøre sig sine tanker om, men det gider jeg ikke ødelægge mit humør med. For selvfølgeligt var der det, skriver Lars Løkke.

Politiske analytikere har efterfølgende vurderet, at Kristian Jensen forpassede chancen, fordi han ikke var koldblodig nok til at gennemføre forsøget. Det giver Lars Løkke Rasmussen øjensynligt iagttagerne ret i.

- Jeg ville aldrig have taget en afstemning, hvis nogen havde insisteret på det. Det havde med matematisk præcision blotlagt en splittelse, der havde været ødelæggende for partiets fremtid, skriver Lars Løkke.

I bogen beskriver Lars Løkke Rasmussen, at han efterfølgende forsøgte ikke at bære nag mod dem, der havde stået på Kristian Jensens fløj.

- Vi skal bare videre, tænkte jeg. Der er ingen grund til at se sig tilbage. Det skulle jeg måske havde gjort ..., skriver den tidligere statsminister.