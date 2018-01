Løkke: Jeg står ved den måde jeg lever mit liv på

Her kan han blandt andet forvente at blive spurgt til et sommerhusophold i Skagen, som han ifølge Ekstra Bladet har modtaget af storfiskeren John-Anker Hametner i 50 års fødselsdagsgave.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) møder med egne ord "hjertens gerne" op til et samråd i Miljø- og Fødevareudvalget i den såkaldte kvotekongesag.

Men under sit besøg i Europarådet i Strasbourg onsdag ville Lars Løkke Rasmussen ikke besvare nogen konkrete spørgsmål om sine relationer til storfiskeren.

- Jeg er indkaldt til samråd, og det møder jeg op til, gentog statsministeren til flere af pressens spørgsmål.

- Vi arbejder på at få det i kalenderen hurtigst muligt. Jeg håber, det bliver i næste uge. Jeg tror, det er onsdag, det udvalg har fast mødedag. Så jeg håber, det kan blive der.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er noget i sagen, han fortryder, svarer Lars Løkke Rasmussen:

- Jeg står ved den måde, jeg lever mit liv på.

Oppositionen har stillet Løkke en række spørgsmål om, hvorvidt det er udtryk for god moral og ordentlig dømmekraft, at han modtog sommerhusopholdet, som ifølge Ekstra Bladet er cirka 10.000 kroner værd.

Men Løkke meddelte tirsdag skriftligt til Miljø- og Fødevareudvalget, at han ikke ønsker at svare på spørgsmål om gaver, da det i hans optik hører ind under "private forhold".

Dermed er det kun et af seks spørgsmål, statsministeren har tænkt sig at svare på under samrådet:

Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt han gav "korrekte og fyldestgørende oplysninger om sin relation til de såkaldte kvotekonger under samrådet i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 9. november 2017".

Oppositionen mener, at Løkke på samrådet nedtonede sit forhold til John-Anker Hametner - blandt andet ved ikke at nævne sommerhusopholdet fra storfiskeren.

Løkke fik opholdet i gave i 2014, da han som Venstre-formand var oppositionsleder. Gaven blev dog først indløst i 2016, hvor han igen var blevet statsminister.