Løkke: Jeg kan se mig selv i DF-ønske om penge til velfærd

- Nu forhandler vi. Regeringens prioritet er at give skattelettelser. DF's prioritet er at give flere penge til velfærd. Begge dele skal prioriteres.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lægger op til, at VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti kan finde et kompromis, der både afsætter penge til skattelettelser og mere velfærd.

- DF ønsker tryghed for, at der oven i skattelettelserne er råd til vækst i det offentlige forbrug. Det er et naturligt krav, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han siger samtidig, at han sagtens selv kan se sig i ønsket om, at der skal afsættes flere penge til eksempelvis sygehusene i de kommende år.

DF kræver en vækst i det offentlige forbrug på 0,65 procent årligt frem mod 2025. Det vil betyde 26 milliarder kroner mere til velfærd i 2025.

Ifølge DF er det nødvendigt at tage højde for de ekstra ældre og børn, der har brug for service fra det offentlige i de kommende år.

Partiet kan henvise til beregninger fra Finansministeriet, der underbygger, at det "demografiske træk" er i den størrelsesorden.

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, var ikke afvisende over for DF-kravet, da han onsdag mødte journalisterne foran Liberal Alliances gruppeværelse.

Her understregede Samuelsen, at Liberal Alliances prioritet er at få skattelettelser.

Hvis regeringen og støttepartiet kan finde penge til både lavere skat og mere velfærd, kan det være en udvej i de fastkørte forhandlinger.

Dermed vil DF kunne sige, at det har fået sikkerhed for velfærden. Og regeringen kan sige, at den har fået sine skattelettelser.

Presset for at finde en løsning er steget voldsomt i de seneste dage. Siden fredag har Liberal Alliance truet med ikke at stemme for finansloven.

Regeringspartiet har gjort det klart, at det er parat til at lade finansloven - og dermed formentlig regeringen - falde, hvis ikke der inden tredjebehandlingen 22. december er en aftale om lavere skat.

Det har fået Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til at tale om, at regeringen kan vælte sig selv. Thulesen Dahl har samtidig opfordret Løkke til at få styr på sin regering. Til det siger Løkke:

- Jeg har styr på min regering, og jeg synes, jeg har sagt alt, hvad der skal siges om den sag.

- Målet er at komme i mål med aftalerne om skat, udlændinge og finanslov. Det arbejder vi på.

Han ønsker ikke at gå ind i problemerne med Liberal Alliance:

- Lige nu handler det om at give forhandlingerne energi. Jeg glæder mig til at samle alle på mit kontor i morgen og gøre status på, hvor langt vi er kommet, siger Lars Løkke Rasmussen.

Partilederne fra regeringen og Dansk Folkeparti ventes torsdag at mødes i Statsministeriet, inden statsministeren rejser til Bruxelles for at deltage i et EU-topmøde.