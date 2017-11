Løkke: Hvis man ikke stemmer er det andre der bestemmer

- Jeg tror ikke, jeg afslører nogen hemmelighed ved at sige, at jeg stemte på Venstre

- Hvis man ikke stemmer, er det andre, der bestemmer. Jeg håber, at Venstre får et godt valg, og jeg er meget opmærksom på, at det er et valg med 98 forskellige valg, siger han.

Ved valget i 2013 fik Venstre knap halvdelen af borgmesterposterne, skønt partiet kun fik lidt mere end en fjerdedel af stemmerne.

Selv om Venstre håber på at kunne erobre flest borgmesterkæder igen, har partitoppen forsøgt at nedtone forventningerne.

Det er dog endnu for tidligt at tolke på, fastslår statsministeren.

- Først og fremmest håber jeg, at mange danskere møder frem og stemmer.

- Vi fik mange borgmesterposter sidst, og det betyder, at mange venstreborgmester har haft mulighed for at vise befolkningen, hvad de kan.

- Det er rigtigt, at vi havde en god valgnat sidste gang. Det gik ualmindeligt godt sidst, for med en fjerdedel af stemmerne fik vi noget, der ligner halvdelen af borgmesterposterne, siger han.

Der er ikke lavet egentlige landsdækkende meningsmålinger op til kommunalvalget.

Men en valgvindsprognose fra forskere ved Københavns Universitet forudser, at Venstre vil gå lidt tilbage. Partiet vil få 24,5 procent af stemmerne mod 26,6 procent i 2013, spår forskerne.