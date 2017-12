Løkke: Hele regeringen stemmer for finanslov

Efter et tre timer langt møde med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance samt De Konservative skærer Løkke dermed igennem og sætter endnu en gang Liberal Alliance på plads.

- Det siger sig selv, at den aftale regeringen indgik i fredags, den vedstår regeringen sig selvfølgelig, og selvfølgelig stemmer regeringen for finanslovsaftalen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dermed fortsætter tilbagetoget for Liberal Alliance, der i sidste uge lod forstå, at man var klar til et valg, hvis forhandlingerne om skat, finanslov og udlændingestramninger blev delt op.

Det skete fredag, uden at Liberal Alliance væltede regeringen af den grund.

Til gengæld havde partiet knapt indgået aftalen om finansloven, før finansordfører Joachim B. Olsen på Facebook fastslog, at LA ikke ville stemme for, med mindre DF inden jul stemte for skattelettelser.

En trussel, som Liberal Alliances chefforhandler, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille fredag stillede sig bag.

Efter mødet hos statsministeren mandag ønskede LA's chefforhandler dog ikke at gentage truslen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen siger efter mødet:

- Jeg er fortsat af den overbevisning, at hvis der er vilje - og det oplever jeg egentlig grundlæggende, at der er - så kan vi godt lande aftaler.

- Nu har vi sat folk ud for at arbejde, og så samler vi op på det på torsdag. Og det er fortsat min indstilling, at det skal vi se at få på plads.

- Og hvis viljen er der, så får vi det også på plads, inden Folketinget går på juleferie, siger Lars Løkke Rasmussen (V).

Kristian Thulesen Dahl (DF) sagde dog mandag, at det bliver "svært" at nå i mål. Og han fastslog samtidig, at han ikke har lovet, at han vil lægge stemmer til en skatteaftale inden for et bestemt tidsrum.

Spørgsmål: Kristian Thulesen Dahl siger, at regeringen er ved at gå op i limningen. Har han ret i det?

- Regeringen er i gang med at få gennemført sin politik. Vi indgik en aftale i fredags, som er en rigtig, rigtig god aftale.

- Så det er rigtig godt, og noget der også skaber tillid - håber jeg - hos alle, om at man sagtens kan diskutere skat med Dansk Folkeparti.

- Jeg synes, Dansk Folkeparti har haft en meget konstruktiv tilgang til tingene også her i dag, siger Lars Løkke Rasmussen.