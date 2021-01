Løhde om dårlig måling: Det har handlet for meget om personer

Det er meldingen fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, efter at partiet står til at få 13,0 procent af stemmerne i den seneste Voxmeter-måling. Det er den laveste Voxmeter-måling nogensinde for partiet. Det vil sige i 20 år.

- Jeg må tilstå, at jeg desværre ikke er overrasket. I den seneste tid har det handlet om personer frem for politik. Og det belønner danskerne selvsagt ikke, fordi det er også et helt skævt fokus. Så det er desværre forventeligt, siger Løhde.

Det er især Inger Støjberg (V), som har fyldt en del de seneste uger.

Først trådte Støjberg tilbage som næstformand. Det skete lige før nytår på blandt andre Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens opfordring.

Og i sidste uge stod det fast, at et flertal i Folketinget vil stemme for en rigsretssag mod Støjberg i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvoraf den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg den ansvarlige minister på området.

I det flertal indgår også Venstre. Der er dog ikke enighed i Venstres folketingsgruppe.

9 af folketingsgruppens 41 medlemmer stemmer imod en rigsretssag. Venstres folketingsgruppe var blevet fritstillet i spørgsmålet.

Indimellem de sager meldte tidligere Venstre-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen sig ud af partiet efter over 40 års medlemskab.

Venstre skal have fokus tilbage på det, som det handler om, siger Løhde.

- Jeg tror, at danskerne har en helt klar forventning om, at vi politikere bruger tiden på at tale løsninger for de ting, der optager danskerne i hverdagen, siger Løhde.

- Og det er naturligvis også det, vi i Venstre aller helst vil bruge vores tid på. Det har der ikke været meget plads til den seneste tid.

- Så det er klart, at der venter os en stor opgave forude med at vise danskerne, at Venstre er et parti, som er optaget af et stærkt velfærdssamfund, en ansvarlig økonomisk politik, en grøn omstilling og en stram og konsekvent udlændingepolitik, siger hun.

Støjberg overvejer i øjeblikket sin fremtid i Venstre.

- Jeg håber og tror på, at Inger Støjberg bliver frifundet, siger Løhde med henvisning til danmarkshistoriens kun sjette rigsretssag, der venter forude.

- Og jeg håber på, at Inger Støjberg bliver ved med at være i Venstre. Vi har ikke ændret politik, så jeg synes, hun skal blive, hvor hun har været i mange år, siger Løhde.

Hun tilføjer, at partiet endnu ikke har diskuteret, om Støjberg fortsat skal være Venstres retsordfører. Støjberg har selv indikeret, at hun regner med, at ordførerskabet, hendes eneste, bliver taget fra hende.