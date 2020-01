Løfte om flere politikadetter er svært at indfri

Den tidligere regering satte for tre år siden et mål om, at der 1. september 2018 skulle være uddannet 345 politikadetter til at aflaste en hårdt presset politistyrke.

Beslutningen blev taget i lyset af rocker- og bandekonflikten, truslen om terror samt grænsebevogtningen, som trak store veksler på politiet.

De nye politikadetter skulle aflaste politiet ved grænsen og hjælpe til med andre bevogtningsopgaver. Men der er kun uddannet 280 politikadetter.

Dermed mangler der omkring en femtedel af de politikadetter, som skulle have været uddannet.

Af et svar til Folketingets Retsudvalg fra justitsminister Nick Hækkerup (S) fra november fremgår det tilmed, at blot 151 af de i alt 280 uddannede politikadetter er i tjeneste i politikredsene.

Retsordfører for Radikale Venstre Kristian Hegaard påpeger, at de manglende politikadetter har konsekvenser for politiarbejdet.

- Det er stærkt beklageligt. Det betyder jo, at der er flere politibetjente, der skal stå ved grænsen, og dermed ikke kan være ude og lave det vigtige politiarbejde, siger han til Berlingske.

Dansk Folkeparti var et af de partier, som var med til at indgå målsætningen om flere politikadetter. Retsordfører og gruppeformand i DF Peter Skaarup finder udviklingen "dybt utilfredsstillende".

- Man føler sig taget ved næsen, når man aftaler med den tidligere regering, at der skulle være 345 politikadetter - og det så viser sig, at der kun er 280, siger han.

Peter Skaarup mener, at den nuværende regering bærer en del af skylden, fordi justitsministeren i september valgte at udskyde politiforliget til efteråret 2020 - og han opfordrer justitsministeren til at sikre, at det rette antal kadetter uddannes snarest muligt.

Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet, mener, at Peter Skaarups kritik er forfejlet, og at Dansk Folkeparti selv burde tage ansvaret for de manglende politikadetter.

- Regeringen har afsat penge til at uddanne 150 nye politibetjente, og de manglende politikadetter skal ses i sammenhæng med, at der er kommet flere betjente, og at man har haft svært ved at rekruttere kvalificerede ansøgere, siger han.