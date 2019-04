Løberuter indskrænkes af hensyn til ynglende ulvepar

Hensynet til et ynglende ulvepar betyder, at et planlagt orienteringsløb på ulvenes hjemmebane i Vestjylland bliver indskrænket.

Der er tilmeldt 1844 personer til løbet, der finder sted i påsken.

Løberuterne begrænses som følge af det formodede nye ulvepar i området.

- I forhold til påsken har vi været i dialog med klubben om, hvorhenne de må løbe, for at løberne får et godt løb, og hvor vi samtidig tager hensyn til en potentielt ynglende ulv, siger skovrider Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland, til dagbladet.

Plantageområdet er 5200 hektar stort, men løberne må nøjes med at boltre sig på 1200 hektar.

Det kom for nylig frem, at der er set tegn på et nyt ulvepar i området. Parret er blevet opdaget ved hjælp af vildtkameraer og dna fra afføringsprøver.

Det nye ulvepar blev via et vildtkamera observeret sammen første gang 17. november 2018 sidste år.

Siden er der registreret mere end ti fund af to ulve sammen, herunder videoer, som viser parret urinmarkere, som kun et etableret par vil gøre det.

Selv om parret kun har kendt hinanden i kort tid, så er det ikke udelukket, at der allerede i år kommer et nyt kuld hvalpe.

Området har tidligere været hjemsted for et ulvepar, der i 2017 fik otte hvalpe.

Det var en hvalp fra dette par, der blev skudt og dræbt på en mark i foråret 2018.

Selv om orienteringsløberne får lidt mindre plads at boltre sig på, er det ikke planen at afskære offentligheden adgang til plantageområdet i yngleperioden.

- Nej, offentligheden har adgang 24/7. Det er vores klare vurdering, at den almindelige færdsel i plantagen ikke er større, end at vi til fulde lever op til det gældende regelsæt om at sikre passende hensyn til beskyttede dyrearter, siger Poul Ravnsbæk.