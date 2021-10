Livsglad bassist føler sig som en på 17 år

Og det er bare et lille udpluk af de mange, mange stjerner, han har spillet med.

Musiker, komponist og orkesterleder Bo Stief fylder 75 år søndag.

Den passionerede og alsidige musiker har ikke lagt yndlingsinstrumentet, bassen, på hylden.

For tiden er han ude og spille med Poul Halberg, som han har en duo med.

Og det er han rigtig glad for.

Bo Stief har de seneste par år været syg af kræft et par gange.

Oplevelsen har gjort ham opmærksom på, at man skal leve livet fuldt og prioritere alle de ting, man bedst kan lide, så det gør han.

- Der er fuld fart på. Og jeg tror stadig, jeg er 17 år, siger han.

- Jeg har et fantastisk liv. Og banalt sagt føler jeg, at jeg er et super privilegeret menneske, som har oplevet meget mere, end flere mennesker tilsammen kommer til at opleve.

Ud over at spille med Poul Halberg spiller Bo Stief også med i en trio med Ole Koch Hansen og Bobo Moreno og i bandet Santa Cruz.

Fra 1994 til 2017 var han underviser på Det Rytmiske Konservatorium i Odense.

Selv om han ikke længere er underviser på konservatoriet, er han stadig med til at hjælpe unge musikere.

De seneste tyve år har Bo Stief hvert år været mentor i projektet Playground Live.

Her får 12 musikere - drenge og piger fra forskellige steder i landet - hvert år lov at komme under hans vinge.

Han rejser med dem rundt, deler ud af sine erfaringer og giver dem gode råd.

- Projektet handler ikke så meget om musikpædagogik, det handler om at lære at være "på vejen".

Bo Stief er glad for, at han kan hjælpe de unge. De giver ham rigtig meget tilbage og er med til at holde ham ung.

- Det er rigtig sjovt, rigtig fantastisk. Det er sjovt for mig at have kontakt med de unge. Mange af dem på min alder er ikke lige så sjove, siger han og griner.

Bo Stief har blandt andet modtaget DJBFA's hæderspris, jazzprisen Django D'Or og Ben Webster Prisen.

I 1988 blev han udnævnt som Årets Musikmenneske af BT.

I 1989 blev Bo Stief gift med Anne, som også er med til at holde ham ung, siger han.

Han har to voksne døtre og er desuden bonusfar til to papbørn.