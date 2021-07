Livreddere rykkede ud til flere i livsfare

Derfor griber flere håndklæde, parasol og madpakke og tager på stranden for at blive kølet ned.

I sidste uge rykkede livreddere på de danske strande otte gange ud til situationer, hvor de vurderede, at personer var i livsfare.

Alle de involverede overlevede.

Fralandsvind er en af årsagerne til, at folk kommer i problemer, når de bader, forklarer Lasse Serup Jensby, der er driftsleder i TrygFonden Kystlivredning.

- Hvis der er fralandsvind, så lad badedyret ligge på stranden.

- Og hvis du er i tvivl om, hvorfor det gule flag er hejst, så gå hen til livreddertårnet og spørg, siger han.

Det gule flag bliver hejst, når der er noget, man skal være opmærksom på.

- Det kan for eksempel være stærk vind, stærk strøm eller mange brandmænd, siger Lasse Serup Jensby.

De otte situationer, hvor personer var i livsfare, dækker blandt andet over en ældre herre, der blev fanget i stærk strøm og måtte reddes i land. Efterfølgende modtog han psykisk førstehjælp på Henne Strand.

Desuden måtte to unge mænd i alderen 20-25 år hjælpes i land ved Kerteminde Nordstrand. De var svømmet for langt ud og kunne ikke selv komme tilbage til stranden på grund af stærk strøm.

959 gange i sidste uge udførte livreddere forebyggende aktioner for at undgå, at nogen kom i fare.

Blandt andet i Nordsjælland var der travlt i weekenden. Her blev rekordmange badegæster fanget i hestehuller.

- Jeg ser, at de ikke bevæger sig, og så gælder det for mig om at komme hurtigt nok ud til dem, så der ikke når at ske noget med dem, fortæller livredder Jakob Klint Axelsen til TV 2 Lorry om sin vagt lørdag.

Her reddede han 12 mennesker op af hestehuller ved Liseleje Strand.

Et hestehul kaldes også et revlehul og opstår, når der er pålandsvind og vandet skal finde en måde at komme tilbage til havet.

I alt blev 20 personer lørdag reddet op fra hestehuller ved Liseleje Strand.

Normalt foretager livredderne mellem 40 og 80 af denne type redning på en hel badesæson, skriver TV 2 Lorry.

Hos TrygFonden, der driver 38 livreddertårne, som er placeret rundt om på de danske strande, gør man ifølge Lasse Serup Jensby meget for at oplyse om, hvordan man bader sikkert.

Men de badende skal også selv forberede sig på strandturen.

- Man skal kende stranden og forholdene i vandet. Er der stejlt? Er der strøm? Hvis der skal ringes 1-1-2, hvor er det så præcis, man står henne?

- På rigtig mange badestrande er der et redningsnummer, som er en grøn tavle, hvor der er et bogstav efterfulgt af tre tal, som man kan oplyse til alarmcentralen, og så ved de, hvor man er, siger Lasse Serup Jensby.

Ud over de otte aktioner hvor livredderen vurderede, at nogen var i livsfare, måtte livredderne 557 gange udføre almindelige førstehjælpsaktioner.

Almindelige førstehjælpsaktioner dækker over en bred vifte af aktioner, som ikke er livsfarlige, siger Lasse Serup Jensby.

Det kan være en behandling af en større blødning eller en person, der er blevet brændt af en brandmand.