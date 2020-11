Livgarden skal hjælpe med kontrol af minkaflivning

Sjælland bliver for en stund skiftet ud med Nordjylland for dele af Den Kongelige Livgarde. Det oplyser Forsvarets pressevagt.

Forsvaret bliver i første omgang ikke en del af selve arbejdet med at aflive mink. I stedet skal det hjælpe med selve kontrollen.

Hvor mange personer, der er tale om, eller hvor lang tid Livgarden skal hjælpe med kontrol, kan pressevagten ikke sige noget om.

Ud over Forsvaret er også Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet sat ind for at hjælpe.

Alle danske mink skal aflives, fordi coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker.

Det oplyste statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag på et pressemøde.

Hun begrundede beslutningen med, at den muterede virus har vist sig at reagere svagt over for antistoffer. Dermed kan en fremtidig vaccine i yderste konsekvens være i fare, hvis der ikke handles.

Danmark er verdens største producent af minkskind. Der skal aflives mellem 15-17 millioner mink.