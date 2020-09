Livets skyggesider fascinerer filmmager

Hans talent fik ham ind på både en amerikansk skuespillerskole og den danske filmskole, men han droppede den traditionelle uddannelse til fordel for en karriere som selvlært filmmager, da han fik chancen.

Filmmandens kompromisløshed har dog også ført til personlig konkurs og ballade med skuespillerforbundet for hårde arbejdsmetoder.

Tirsdag den 29. september fylder filminstruktør og manuskriptforfatter Nicolas Winding Refn 50 år.

Han var således ganske ung, da han i 1996 brød igennem med et brag af en film.

Året forinden var han blevet optaget på Filmskolen, men valgte at springe fra for at lave filmen "Pusher".

Produceren Henrik Danstrup gav ham chancen efter at have set en kortfilm, en slags forløber til Pusher-filmen, som den unge Nicolas Winding Refn stod bag.

"Pusher" er en intens historie om narkohandleren Frank, der har sin gang i Vesterbros underverden, og som må ud på en febrilsk jagt efter penge, da han står i gæld til den jugoslaviske bagmand Milo.

Filmen blev trods sit beskedne budget en af de mest sete i Danmark det år, og den blev siden solgt til 50 lande.

Der er ligefrem lavet både et britisk og indisk remake af filmen, der blev startskuddet til Nicolas Winding Refns karriere.

Fascinationen af det mørke, rå og dystre går måske helt tilbage til teenageårene, hvor han boede i New York og brugte meget tid på at se action- og splatterfilm i suspekte B-film-biografer på Manhattan.

Han har selv fortalt, at horrorfilmen "Motorsavsmassakren" inspirerede ham til at arbejde med film.

Som søn af filminstruktør Anders Refn og fotograf Vibeke Winding var filmens verden dog i forvejen kendt for instruktøren, der også kaldes Jang. Et kælenavn, han oprindeligt fik af sin farfar.

- Jang lever af at tage chancer. Det er også en af grundene til, at han er en fantastisk kunstner, har Phie Ambo, der har lavet en dokumentarfilm om instruktøren, tidligere sagt.

Nicolas Winding Refn har vundet flere priser gennem karrieren. Han vandt i 2011 prisen som bedste instruktør på Cannes-festivalen for "Drive", som slog hans navn fast i den internationale filmbranche.

Selv er han især interesseret i publikums reaktioner.

- Det er lige meget, om de er gode eller dårlige. Men reaktioner er interessante, for reaktioner betyder, at filmen har gjort indtryk, har han tidligere sagt.

Nicolas Winding Refner gift med skuespiller Liv Corfixen. Sammen har de to døtre.

/ritzau