Livets skyggesider fascinerer Ramsland

Et par år forinden var han med sin familie flyttet til et nyt kvarter, Tarup, nær Odense, hvor nogle store drenge spredte skræk og rædsel.

Det var ikke en bekymring, han kunne dele med sine forældre. Men da han dykkede ned i Kirkegaards univers med den ondskabsfulde Orla, følte han sig genkendt.

Siden har Morten Ramsland forsøgt at give sine egne læsere samme oplevelse. Ved at tage fat i temaer, som kan være pinagtige og svære at tale om, vil han få læserne til at føle sig mindre alene.

- Der ligger en enorm forløsning i at kaste lys på de mørke historier, som vi helst ikke vil fortælle, har forfatteren sagt.

Morten Ramsland, som fylder 50 år 10. juni, er universitetsuddannet i dansk og kunsthistorie. Da han blev færdig med studierne, syntes hans omgangskreds, at han skulle finde sig et "rigtigt" arbejde.

Men han ville hellere skrive, og efter et par fiaskoer, blandt andet med digtsamlingen "Når fuglene driver bort", var der bingo i 2005.

Slægtsromanen "Hundehoved" om en norsk-dansk familie solgte flere end 250.000 eksemplarer, blev oversat til 13 sprog og gav forfatteren både Læsernes Bogpris og De Gyldne Laurbær.

I 2010 fulgte den næsten lige så succesfulde "Sumobrødre" fortalt gennem 11-årige Lars, der bor med forældrene og sin lillebror "Overbiddet" i forstaden Paradishaven.

For børnene er der dog langt til paradis, men nærmere Orlas tyranni hvor de store tæver de små, og selv får tæv af de endnu større.

- Både overvældende rå og direkte, men samtidig et særlig ømt poetisk rum om disse drenge med al deres spirende seksualitet og vilde energi, hed det i juryens begrundelse, da Morten Ramsland modtog Danske Banks Litteraturpris for romanen.

Også i "Lyskabinettet" trækker han på egne erfaringer. I romanen, som udkom i 2018, retter han projektøren mod drenge og mænd i en seksuel gråzone.

Han beskriver en kønsforvirret drengs barndom og ungdom, men også voksenlivets dybe længsler, som kan være svære at indfri i et traditionelt ægteskab.

I et interview har han fortalt, at han selv som teenager stod på usikre ben i forhold til køn og seksualitet. Dengang ville han gerne have vidst, at der var andre i verden, som følte på samme måde.

Foruden romaner har Morten Ramsland skrevet en række børnebøger, herunder seks billedbøger, der er vokset ud af "Hundehoved".

Hans seneste børnebog "Den klamme liste og andre historier" med tegninger af Cato Thau-Jensen udkom sidste år.

Forfatteren bor i Aarhus og er far til tre.