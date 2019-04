Afviste børnefamilier får besked om at flytte til Sjælsmark, når politiet vurderer, at familien ikke samarbejder med myndighederne om udrejse.

Livet på Sjælsmark er ikke for børn

Over halvdelen af børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har det så dårligt, at de kunne få en psykiatrisk diagnose. Røde Kors efterlyser handling fra politikerne.

En psykolograpport fra Røde Kors konkluderer, at mindst 61 procent af børnene opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose. Og yderligere 19 procent ville muligvis gøre det, hvis de blev undersøgt.

