Livet kræver mere end balder af stål

Charlotte Bircow Næss-Schmidt har gjort det til en levevej at anvise, hvordan det er muligt at få energi til andet end det mest nødvendige.

Det sker under titler som "Arbejdsglæde kommer ikke kun med morgenkaffen" og "Sådan skaber du medvind, selv i den strideste modvind".

I foredragene har hun fokus på sundhed for både krop og sind, for det er ikke nok at være fysisk veltrænet, hvis hovedet koger over med tanker.

Det opdagede hun for alvor, da hun i 2011 fik brystkræft.

Diagnosen ramte ikke alene kroppen, men også hendes identitet og selvopfattelse. For hvordan kunne hun, der gjorde alt det rigtige, blive syg.

Hun var blevet mor i en tidlig alder, havde ammet, spist sundt og dyrket intensiv motion.

"Hvis jeg kan få brystkræft, kan alle kvinder få det", lød ræsonnementet.

Charlotte Bircow Næss-Schmidt, der fylder 60 år 30. juni, var den første herhjemme, der for alvor introducerede begrebet fitness. Inspireret af amerikanske Jane Fonda kom hun via sine videoer direkte hjem i stuen iført benvarmere og trikot.

Videoerne solgte i millioner af eksemplarer, og ikke mindst udgaven "Balder af stål" fandt vej til mange kvinders reoler og gjorde firmanavnet Charlotte Bircow Wellness kendt.

Hjulpet på vej af en uddannelse i afsætningsøkonomi og en coaching- og ernæringsuddannelse udvidede hun sin forretning. Senest med en cremeserie til "den aktive familie".

Så nu er der med hendes egne ord både fitness til kroppen, sjælen og huden.

Ved folketingsvalget i 2015 stillede hun op for Liberal Alliance med et løfte til vælgerne om blandt andet at rydde op i den offentlige sektor.

Hun opnåede dog ikke valg.

Charlotte Bircow Næss-Schmidt er mor til tre voksne børn. De to ældste, Caroline og Isolde, har hun med Linje 3's Anders Bircow.

Far til den yngste, Alexander, er erhvervsmanden Arli Friis Sharif.

Efter en årrække som single i lejligheden i Hellerup har hun for nylig igen mødt kærligheden. Den nye kæreste er Per Steffensen, tidligere professionel fodboldspiller og i dag fodboldagent i Monaco.

- Jeg ledte egentlig ikke. Men det gjorde jeg så nok alligevel. Jeg havde bare lidt opgivet. Og så lige pludselig finder man én, der har det hele.

- Som både er spændende, lækker og er et godt og givende menneske med hjertet på rette sted, sagde hun i begyndelsen af juni i et interview med Femina.

Fødselsdagen har hun allerede fejret med en stor fest for venner og familie.