Livet er godt selv om kusinen kom i vejen

Ikke færre end ti navne måtte præsten læse op. For det hører sig til, når man som ældste søn af arveprins Knud måske en dag kan gå hen og blive konge, eftersom den daværende lovgivning kun gav mulighed for mandlig tronfølge.

13 år senere - i 1953, da kong Frederik IX og dronning Ingrid havde tre døtre - blev tronfølgeloven dog ændret, og prins Ingolf måtte vige pladsen til regentparrets ældste datter, Margrethe.

Mandag den 17. februar fylder grev Ingolf 80 år, og selv om hans tilværelse blev meget anderledes, end den kunne have været, så er han godt tilfreds med, at det gik, som det gik.

- Jeg er glad for, at jeg ikke blev konge og fik lov at passe mig selv noget mere. Og min kusine gør det rigtig godt, sagde greven i et interview med Jyllands-Posten, da han fyldte 75 år.

Faktisk var han dengang upåvirket af dramaet, som for nylig blev genopfrisket i DR's dokumentarserie "Kong Frederik IX".

- Jeg var hverken vred eller bitter - og har ikke været det siden. Det kom jo bare, og jeg kunne ikke gøre hverken fra eller til.

I 1968 rykkede prins Ingolf endnu et skridt væk fra kongehuset, da han giftede sig med den borgerligt fødte Inge Terney. Det betød, at han måtte vinke farvel til titlen af prins for i stedet at blive greve af Rosenborg.

Apanagen beholdt han dog. I år modtager han 1,3 millioner kroner fra staten.

De nygifte flyttede ind på godset Egeland i nærheden af Egtved ved Kolding, hvor Ingolf i mange år drev et stort landbrug.

Grevinde Inge døde i 1996, og et par år efter mødte han Sussie Hjorhøy, der er jurist. De blev gift i 1998 og bor fortsat på Egeland uden dog at dyrke jorden, som i dag er forpagtet ud.

Greveparret har ingen tæt kontakt til familien på Amalienborg, men de er gæster ved runde fødselsdage og andre større begivenheder, hvor grev Ingolf trækker i livgardens majoruniform.

Men prins Henriks vin holder han sig fra, for han drikker ikke alkohol. En beslutning, som han traf, da en læge for mange år siden bad ham stoppe med det samme. Ellers ville han ikke leve meget længere.

Nogle år senere, efter at have fået konstateret lungesygdommen kol, blev også cigaretterne lagt på hylden.

Grev Ingolf er protektor for blandt andet Landsgardeforeningen, der er en sammenslutning af danske bygarder, ligesom han og grevinde Sussie støtter Julemærkemarchen, der indsamler penge til Julemærkehjemmene.

Søsteren, prinsesse Elisabeth, døde i 2018 og broren, grev Christian, i 2013.