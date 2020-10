En litauisk tigger kan få afprøvet sin sag om tiggeri i Højesteret, efter at et nævn har givet grønt lys. (Arkivfoto)

Litauisk tigger kan få sin sag behandlet i Højesteret

Procesbevillingsnævnet har givet en litauisk mand muligheden for at få afprøvet sag om tiggeri i Højesteret.

En litauisk mands sag om tiggeri har fået lov til at gå hele vejen til Højesteret.

Manden har erkendt, at han flere gange har brudt loven ved at tigge, og det er han både blevet straffet for af byretten og landsretten.

Byretten idømte ham 60 dages fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år. Det stadfæstede landsretten efterfølgende.

Men den litauiske mand mener, at straffelovens paragraf om forbuddet mod tiggeri kan være i strid med ytringsfriheden.

Med lovens fremsættelse i 2017 blev det desuden anført, at hensigten var at ramme udenlandske tiggere. Det kunne derfor også være i strid med diskriminationsforbuddet.

Af den grund har sagen nu fået grønt lys til at kunne blive afprøvet i Højesteret.

Det har Procesbevillingsnævnet besluttet. Det er nævnet, der skal vurdere, om sager kan få lov til at komme til Højesteret.

Folketinget besluttede i 2017 at skærpe straffen for at tigge.

Før lovændringen udløste tiggeri først en advarsel og i gentagne tilfælde en uges betinget fængsel. Nu straffes tiggeri i udgangspunktet med to uger ubetinget fængsel.

Siden 2017 har det desuden været en skærpende omstændighed, hvis tiggeriet er blevet begået i gågader, ved stationer, i offentlige transportmidler eller ved supermarkeder.

Den litauiske mands straf på 60 dages fængsel og udvisning skal ses i lyset af, at han flere gange tidligere er dømt for tiggeri.

Der har været flere retssager om tiggeri. Eksempelvis blev en rumænsk mand i 2018 straffet med 14 dages fængsel. Han spillede harmonika i Nyhavn i København og bad herefter om penge.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den litauiske mands forsvarer, Eddie Khawaja.