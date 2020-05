Litauer snuppet i kontrol ved grænsen med 30 kilo hash

En litauisk mand skal onsdag stilles for en dommer, efter at han blev snuppet ved grænsen i Sønderjylland med 30 kilo hash.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politis udlændingekontrolafdeling.

På grund af risikoen for smitte med coronavirus er der delvist lukket for grænsen til Danmark for udlændinge, men der er undtagelser, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål. Blandt andet hvis man skal fragte varer ind i landet.