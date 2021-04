Line Baun regner med at sætte punktum i dyr Se og Hør-sag

Det er konklusionen for tidligere tv-vært Line Baun Danielsen, efter at hun og fem andre kendte danskere fredag har fået afvist deres krav om godtgørelse som følge af Se og Hørs snageri i deres privatliv ved hjælp af den såkaldte tys-tys-kilde.

Københavns Byret har fredag afsagt dom i sagen, og her slår retten fast, at de seks kendte personer er blevet krænket. Men krænkelserne giver dem ikke ret til et økonomisk plaster på såret.

Line Baun Danielsen kalder det en "sort dag for retfærdigheden", selv om hun ikke er overrasket over udfaldet. Hun regner derfor med, at der med dommen bliver sat punktum for hendes kamp.

- Jeg har ikke snakket med min advokat om det endnu. Men umiddelbart er min tanke, at jeg ikke går videre. Nu har jeg kæmpet, siger Line Baun Danielsen og uddyber:

- Det har været nogle opslidende år. Nu bliver det ovenikøbet også dyrt, hvilket er fuldstændig absurd. Vi skal betale regninger for nogle mennesker, der har krænket os og har fået dom for at have begået en lovovertrædelse.

Hun henviser til, at hun står tilbage med en regning på 143.500, som skal dække sagsomkostninger til dem, hun har sagsøgt. Det drejer sig om Aller, tys-tys-kilden og de to tidligere chefredaktører Kim Ejler Henningsen og Henrik Qvortrup.

De fem andre kendte danskere i sagen - musikproducer Remee, komiker Casper Christensen, skuespiller Iben Hjejle, fotograf Martin Jørgensen og model Oliver Bjerrehus - skal tilsammen betale 442.700 kroner.

Dertil kommer kendissernes egne advokatregninger.

Line Baun Danielsen havde som den eneste lagt sag an mod Henrik Qvortrup. Han er ikke overraskende tilfreds med dommen, men kalder det en sag kun med tabere.

- Der er ingen vindere, men jeg glæder mig da over, at der ser ud til nu at være sat et sidste punktum i denne sag, siger han.

- Det har været et langt forløb. Jeg er glad for dommen, men det ændrer jo ikke på, at jeg har begået en fejl i forbindelse med Se og Hør-sagen, siger Qvortrup.

Det var ham, der i 2008 indgik en aftale med tys-tys-kilden om at give ugebladet oplysninger om transaktioner på kendte danskeres kreditkort. Kilden havde adgang til informationerne via Nets.

Godtgørelse for tort gives til en person, hvis selv- og æresfølelse anses for krænket. Typisk sker det i sager om seksuelle overgreb.