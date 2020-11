Line Barfod vil være Enhedslistens spidskandidat i København

Line Barfod ønsker at blive Enhedslistens spidskandidat i Københavns Kommune ved kommunalvalget om et år.

Det fortæller det tidligere mangeårige folketingsmedlem mandag til Politiken.

- Jeg vil gøre mit for, at vi kan vokse os væsentligt større, end vi er i dag, siger Line Barfod.

Hun var kortvarigt medlem af Folketinget tilbage i 1998, hvorefter hun sad i tinget fast fra 2001 til 2011. Herefter faldt hun for Enhedslistens rotationsprincip.

I sin tid i Folketinget var Line Barfod blandt andet kommunalordfører og var en markant stemme, når partiet kritiserede den daværende borgerlige regering. I dag arbejder hun som advokat.

Nuværende teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) stiller ikke op som Enhedslistens spidskandidat ved kommunalvalget, der bliver afholdt 16. november 2021.

Enhedslistens gruppeformand i København, Karina Vestergaard Madsen, har meddelt, at hun går efter at blive partiets borgmesterkandidat.

Enhedslisten fik 18,4 procent af stemmerne ved det seneste kommunalvalg, der blev afholdt i november 2017.

Det betød, at partiet blev næststørst i borgerrepræsentationen med 11 af 55 pladser.

Kun Socialdemokratiet blev større med 15 pladser.

Adspurgt om, hvorvidt hun vil gå efter at blive Københavns overborgmester, svarer Line Barfod:

- Det vil jo kræve, at der er et flertal på rådhuset for det. Så det må komme an på Enhedslisten og de andre partier. Enhedslisten er ikke bange for indflydelsen.

- Men hvordan valget går, og hvordan det falder ud ved konstitueringen, det er alt for tidligt at tale om, siger hun til Politiken.

Valget af spidskandidat bliver afgjort i januar næste år blandt Enhedslistens medlemmer.

Sophie Hæstorp Andersen bliver Socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget næste år.

For nylig blev Frank Jensen (S) nødt til at trække sig som overborgmester efter en række sager om seksuelt krænkende adfærd mod kvinder.

Lars Weiss (S) har frem til kommunalvalget overtaget posten som overborgmester.