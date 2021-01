Line Barfod bliver Enhedslistens spidskandidat i København

Et stort flertal af Enhedslistens medlemmer i København har ved en vejledende urafstemning peget på Barfod. Det skriver partiet.

Formelt indstiller bestyrelsen i Enhedslisten København nu Barfod som spidskandidat. Og så skal partiets medlemmer i København give grønt lys ved den årlige generalforsamling 6. februar.

- Enhedslisten er et af de største partier i København, og vi skal blive endnu stærkere, siger Barfod i en pressemeddelelse.

- For der er brug for nye tanker og idéer til, hvordan vi går forrest i klimakampen, og hvordan vi får flere boliger som almindelige københavnere har råd til.

- En by, hvor mennesker ramt af sygdom og arbejdsløshed, får hjælp i stedet for at blive jaget rundt i systemet, siger hun.

Barfod var kortvarigt medlem af Folketinget tilbage i 1998. Hun var fast medlem af Folketinget fra 2001 til 2011. Herefter faldt hun for Enhedslistens rotationsprincip.

I sin tid i Folketinget var Barfod blandt andet kommunalordfører. Og hun var en markant stemme, når partiet kritiserede den daværende borgerlige regering. I dag arbejder hun som advokat.

Nuværende teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) stiller ikke op som partiets spidskandidat ved kommunalvalget.

Enhedslisten fik 18,4 procent af stemmerne i København ved det seneste kommunalvalg. Det blev afholdt i november 2017.

Det betød, at partiet blev næststørst i borgerrepræsentationen. Med 11 af 55 pladser. Kun Socialdemokratiet blev større med 15 pladser.

Adspurgt om, hvorvidt Barfod vil gå efter at blive Københavns overborgmester, svarede hun til Politiken i november sidste år:

- Det vil jo kræve, at der er et flertal på rådhuset for det. Så det må komme an på Enhedslisten og de andre partier. Enhedslisten er ikke bange for indflydelsen.

- Men hvordan valget går, og hvordan det falder ud ved konstitueringen, det er alt for tidligt at tale om.