Lillejuleaften bliver julens travleste rejsedag

I år falder juleaften på en søndag, derfor forventer Vejdirektoratet, at lillejuleaften 23. december vil blive den helt store rejsedag.

I julen tager mange på familiebesøg i den anden ende af landet, og det giver tæt trafik på mange veje, fyldte tog og travlhed for både færger, busser og lufthavne.

Det vil især være mellem klokken 10.00 og 16.00 og primært fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde, at trafikken vil være tæt.

Når julen er overstået, forventer Vejdirektoratet, at der 26. december bliver travlt fra Jylland mod Sjælland og hovedstaden.

Mange vælger også at tage toget på julebesøg, og informationschef ved DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at det særligt er 22. og 23. december, at der vil være fyldte tog.

- Der er stadig pladsbilletter at få, men man skal selvfølgelig skynde sig, for der er nogle afgange, som er mere populære end andre, siger informationschefen.

I takt med at bestillingerne af pladsbilletter er tikket ind, har DSB taget stilling til, hvornår der er behov for ekstra vogne og flere tog.

Nogle år er togtrafikken blevet udfordret af dårligt vejr eller sne, men DMI's prognose for dagene omkring juleaften viser, at vejret bliver overskyet, vådt og blæsende. Temperaturen vil ligge omkring ni grader.

- Vi kigger som altid meget på vejret, og det ser ikke ud til at skabe problemer i år, så vi regner med, at vi kommer til at afvikle trafikken fint, siger Tony Bispeskov.

Julen betyder også ekstra travlhed på havet. 22. og 23. december melder Molslinien om flere udsolgte færgeafgange fra Odden til Aarhus, mens et par afgange er udsolgt den modsatte vej fra Aarhus til Odden 26. december.