Lille gennembrud: Rumænien vil tage to kriminelle hjem

- Jeg kan nu med stor tilfredshed konstatere, at Rumænien i to udleveringssager har givet garantier for tilstrækkelige afsoningsforhold.

Men nu er der måske et første tegn på en løsning.

Det har vakt forargelse på Christiansborg, at Danmark ikke må sende rumænske kriminelle til afsoning i deres EU-hjemland.

- Der er tale om en meget positiv udvikling, som vi vil følge tæt, siger Søren Pape Poulsen.

Det var en afgørelse i Højesteret, der i maj måned vakte stor opsigt, der stoppede udlevering af fanger til rumænske fængsler.

Selv om Rumæniens demokrati og økonomi er skønnet udviklet nok til at være med i EU, så er landets fængsler ikke på et tilstrækkeligt niveau, vurderede Højesteret.

Ifølge Højesteret overholder Rumænien ikke kravene i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Fængselscellerne i Rumænien er ganske enkelt for små, fastslog Højesteret i en principiel dom.

Her slap tre kvinder og en mand for at blive udleveret til deres hjemland.

Både Justitsministeriet og Østre Landsret havde ellers tidligere sagt god for at sende de fire rumænere afsted. Men landets øverste domstol slog altså bremsen i.

Søren Pape Poulsen fortsætter imidlertid arbejdet for at sikre afsoning i hjemlandet:

- Kriminelle udlændinge hører ikke hjemme i Danmark. Kan man ikke finde ud af at overholde landets love, skal man sendes ud.

- Mine embedsmænd og jeg har derfor siden Højesterets afgørelser fra maj haft en konstruktiv dialog med de rumænske myndigheder for at finde en løsning, der sikrer, at samarbejdet om udlevering og overførsel af kriminelle til Rumænien bliver genoptaget, siger Søren Pape Poulsen.

Det fremgår af et skriftligt svar til Folketinget, at det er rigsadvokaten, der har modtaget garantierne fra de rumænske myndigheder i de to sager.

Det er sket henholdsvis den 27. november og den 11. december 2017.

Rigsadvokaten har på den baggrund 1. december 2017 truffet afgørelse i den ene sag om udlevering af én person til Rumænien og vil træffe afgørelse i den anden sag snarest.

Den trufne afgørelse er dog allerede indbragt for domstolene. Dermed kan de danske domstole måske igen ende med at bremse for en udlevering.

Det fremgår dog af de skriftlige svar, at der er stor forskel på praksis i andre lande. Mens Sverige eksempelvis ikke sender personer til afsoning i Rumænien, så gør Italien det.