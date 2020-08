Artiklen: To døde og to sårede efter flystyrt på fur

To er døde og to er på Rigshospitalet efter flystyrt på Fur, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Et mindre fly er styrtet ned på Fur, og i den forbindelse er to døde, mens to er på hospitalet. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet har ikke yderligere oplysninger til sagen for nuværende, men til Ekstra Bladet siger ejeren af Fur Flyveplads, Poul Erik Havbo, at flyet hænger i et træ, og at det er "helt ødelagt".

Poul Erik Havbo så dog ikke selv flystyrtet.

TV Midtvest har også talt med ejeren af flyvepladsen, der beretter, at der er mange ambulancer og redningsfolk til stede.