Lille fald i ansøgninger til videregående uddannelser

93.388 personer har søgt ind på en videregående uddannelse i år, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Fristen for at søge videregående uddannelse via kvote 1 var klokken 12 mandag, mens fristen for at søge kvote 2 udløb i midten af marts.

I år er der 1216 færre, der har søgt videregående uddannelse, i forhold til 2020.

Antallet af ansøgere i 2020 var dog rekordhøjt med 94.604 ansøgere til videregående uddannelser.

På trods af det lille fald, glæder uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sig over antallet af ansøgere i år.

- Sidste år var et særligt år, hvor coronasituationen betød, at der var ekstraordinært mange ansøgere. Men selv om der i år er tale om et meget lille fald i antallet af ansøgere, så er det stadig godt, at så mange har lyst til at tage en videregående uddannelse.

- En af de bedste investeringer, man kan gøre i sit liv, er og bliver uddannelse. Vores politiske opgave er at sikre, at man kan uddanne sig bredt og i hele landet. Så hele Danmark kan få glæde af de studerendes kompetencer, når de kommer ud på den anden side af studielivet, siger ministeren i pressemeddelelsen.

Ansøgerne får den 28. juli i år svar på, om de er kommet ind på uddannelserne.

Man kan både søge ind via kvote 1 og kvote 2. Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts. 60.718 personer havde søgt via kvote 2.