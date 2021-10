Artiklen: Ligsyn skal kaste lys over dødsulykke i hoppeborg

Ligsyn skal kaste lys over dødsulykke i hoppeborg

Politiets teknikere arbejder søndag sammen med andre myndigheder fortsat på at finde frem til, hvad der gik galt, da en seksårig dreng lørdag mistede livet i en hoppeborg i Hørsholm.

Det skriver Nordsjællands Politi søndag formiddag på Twitter.

Ulykken skete i forbindelse med et floorball-arrangement i Hørsholmhallen.

Her blev der klokken 14.00 slået alarm, da drengen var blevet væk. En time senere blev han fundet livløs i hoppeborgen, og hans liv stod ikke til at redde.

Lørdag oplyste politiets vagtchef, at det tydede på, at drengen døde i forbindelse med et uheld, da en hoppeborg skulle pakkes sammen.

Søndag er man ikke kommet nærmere en årsag til ulykken.

- Nordsjællands Politi vil undersøge hændelsesforløbet sammen med relevante myndigheder, ligesom der vil blive afholdt ligsyn i sagen og vil ikke udtale sig yderligere i sagen, skriver politiet på Twitter.

Ved et ligsyn sammenholdes oplysninger fra politiets efterforskning og en undersøgelse af liget for blandt andet at fastslå dødsårsagen.

Hørsholm Kommune tilbød lørdag krisehjælp til alle, der var til stede ved arrangementet.

Stævnet var arrangeret af Rungsted-Hørsholm Floorball Klub, og alle omkring klubben er i chok over ulykken, fortæller formand for bestyrelsen, Stephan Grey, til Ekstra Bladet.

- Lige nu koncentrerer vi os om at beskytte drengens familie. Men vi er selvfølgelig alle sammen dybt berørt af situationen, siger han.