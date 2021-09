Ligestillingsminister: Ingen nemme løsninger for ligeløn

Samrådet er indkaldt af Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper. Og ministeren medgav med det vons, at der skal ske mere.

- Der er behov for flere tiltag. Og jeg forstår godt, at uligeløn fylder meget for mange.

- Vi vil i regeringen blive ved med at kæmpe for, at køn ikke skal bestemme, hvad løn man får. Men der er ingen nemme eller hurtige løsninger. Det er et langt, sejt træk, siger Peter Hummelgaard.

Han nævnte derefter en lang række ting, som regeringen vil bringe til bordet. Blandt andet mere ligelig fordeling af barsel, lønkommission og mere lige kønsfordeling i bestyrelser og på uddannelser.

Pernille Skipper erklærede sig tilfreds med, at listen over tiltag er vokset fra samråd til samråd om ligeløn.

- Det er efterhånden blevet en føljeton af samråd om uligeløn. Siden sidst har sygeplejerskerne fået stoppet deres strejke. Men mange fortsætter kampen og råber op. Det gælder også jordemødre, sosu'er og pædagoger. Alligevel sker der ikke noget, siger hun.

- Men jeg noterer mig, at listen over tiltag vokser, hver gang vi har et samråd. Og det er jo positivt.

Både Pernille Skipper og hendes partifælle Peder Hvelplund bad ministeren om at erkende, at uligeløn var en udløsende faktor for sygeplejerskestrejken.

Her var Peter Hummelgaard dog afvisende over for, at regeringen skulle have givet sygeplejerskerne mere i løn uden om de andre faggrupper.

- Jeg anerkender på alle punkter, leder og kanter den frustration, der er efter en lang strejke, siger ministeren.

- Men jeg må modsat spørge, om det havde øget sosu'ernes motivation, hvis Folketinget havde givet sygeplejerskerne ekstra penge, nu sosu'erne ikke strejkede. Uligeløn skal ses som en helhed på tværs af alle medarbejdergrupper.