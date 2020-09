Ligestillingsforkæmper og filmstjerne

Desuden er hun en ivrig fortaler for, at kvinder og mænd skal have samme løn for deres arbejde i filmbranchen, og hun har også stillet sig frem i MeToo-debatten.

Onsdag den 9. september fylder hun 40 år.

Michelle Williams blev allerede i en tidlig alder interesseret i skuespil. Hun debuterede på det store lærred i den kendte familiefilm "Lassie" i 1994, og i slutningen af 1990'erne fik hun en rolle i ungdomsserien "Dawson's Creek".

Michelle Williams har forklaret, hvordan serien lærte hende meget om skuespil. Dog nød hun ikke at indspille den - den slags serier var ikke hendes smag, har hun fortalt.

Senere kom roller i store Hollywood-film. Mest kendt er hendes optræden i "Brokeback Mountain", "Shutter Island" og "Manchester by the Sea".

Hun har modtaget flere priser for sit arbejde, og opmærksomheden heraf har hun blandt andet brugt til at sætte fokus på sexchikane i filmbranchen og kræve ligeløn mellem mænd og kvinder.

Da hun vandt en Emmy i 2019 for sin rolle i serien "Fosse/Verdon", takkede hun studiet bag for at betale hende det samme i løn som sine mandlige kolleger.

Hun har desuden dannet par med den afdøde skuespiller Heath Ledger, som hun mødte under indspilningerne til "Brokeback Mountain". Han døde i 2008 af en overdosis af sovemedicin.

De to har en datter sammen, og Michelle Williams har fortalt, hvor svært det er at se hende vokse op uden sin far.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg mig som en person, der accepterer, hvor jeg er i livet, og hvor jeg tidligere har været. Sådan har jeg det i næsten alle aspekter af mit liv bortset fra ét.

- Jeg ville have mulighed for at dyrke den overbevisning til fulde, hvis det ikke var, fordi Matilda mangler sin far. Det bliver bare aldrig helt, som det burde være, sagde Michelle Williams i 2016 til modemagasinet Porter.