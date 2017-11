Lidt under en tredjedel af vælgerne ser ud til at have stemt

Det viser en rundspørge, som Ritzau har foretaget i udvalgte kommuner og valgsteder med 407.104 stemmeberettigede vælgere for at få et fingerpeg om, hvor mange der benytter sig af deres stemmeret.

Klokken 14 havde 28,5 procent stemt på de valgsteder, der er med i rundspørgen.

Ved valget i 2013 havde 27,4 procent stemt på dette tidspunkt. Men dengang åbnede valgstederne først klokken 9 mod klokken 8 denne gang.

- Det peger på en valgdeltagelse tæt på resultatet i 2013, måske en lille smule under, siger valgforsker og professor Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Noget tyder på, at nogle vælgere har flyttet deres besøg på valgstedet fra om eftermiddagen til om morgenen, påpeger han.

- Men det hele kan nå at flytte sig endnu. Det er dog stadigvæk lidt spændende, om vi kan nå helt op på det flotte resultatet fra sidst, hvor valgdeltagelsen endte på 71,9 procent, siger Kasper Møller Hansen.

Den ekstra time om morgenen er indført for at give vælgerne bedre mulighed for at stemme, inden de skal møde på arbejde. Det er meningen, at denne åbningstid skal gælde ved valg fremover.

Det store spørgsmål er, om den udvidede åbningstid øger valgdeltagelsen, eller om det blot får vælgerne til at stemme om morgenen i stedet for om eftermiddagen.

Der er tale om et af flere initiativer, der skal øge vælgernes lyst og muligheder for at gøre deres indflydelse gældende ved valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

Initiativerne blev sat i værk efter kommunalvalget i 2009, hvor stemmeprocenten dykkede til 65,8 procent, hvilket var usædvanligt lavt.

Siden har kampagner på landsplan og i kommunerne rettet sig imod at få flere - især unge, indvandrere og socialt udsatte - hen at stemme.

Ved valget i 2013 fik sms-opfordringer, husstandsomdelt informationsmateriale, mobile valgsteder og lignende valgdeltagelsen op.

Denne gang har blandt andet Kommunernes Landsforening haft en kampagne rettet mod unge i 20'erne med sloganet "Tænk dig om før du IKKE stemmer".

Men på andre områder har kampagnen været mindre intensiv end sidst. Blandt andet er den periode, hvor vælgerne har kunnet brevstemme, blevet halveret.