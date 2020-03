Lidl skærmer medarbejdere bag plexiglas

Tirsdag begyndte Lidl at sætte plexiglas op ved kasserne for at beskytte medarbejde mod virussmitte.

Dagligvarekæden Lidl vil begynde at skærme medarbejdere i kassen bag plexiglas for at beskytte mod coronavirus.

Det skriver blandt andet B.T. og Ekstra Bladet.

Kæden begyndte allerede tirsdag med tiltaget, som de kommende dage vil blive rullet ud.

- Vi gør det for at mindske den mulige smitte med coronavirus mellem medarbejder og kunde ved kasserne, siger Morten Vestberg, pressechef i Lidl, til B.T.

- Vi håber meget, dette tiltag vil blive taget god imod, da vi som de første ruller det ud og beder om vores kunders forståelse for den nye måde at blive betjent på.

Samtidig har en samlet dagligvarebranche meldt ud, at man vil sætte afstandsmarkeringer på gulvene de kommende dage.

Tirsdag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at en række butikker lukkes som følge af virussets spredning i Danmark.

Det gælder steder som natklubber, frisører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt, men fødevarebutikker er undtaget.

Således har detailhandlen indført en række tiltag, såsom ekstra håndsprit i butikker, engangshandsker, ekstra rengøring og advarselsskilte. Det beskriver Ekstra Bladet.

Repræsentanter for detailbranchen har afvist, at der er behov for at indføre begrænsninger for, hvor mange personer der må være i butikkerne ad gangen.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har meddelt, at yderligere initiativer kan være på vej fra regeringen for at mindske smittefaren i butikker.