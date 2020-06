Liberal løve og loyal kassemester for Fogh

Finansminister. Indenrigs- og økonomiminister. Minister for nordisk samarbejde. Boligminister. Formand for Folketinget.

Fra 1985 til 2011 befandt han sig i toppen af dansk politik som folketingsmedlem for Venstre.

Mest kendt var han som finansminister for daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

Thor Pedersen var finansminister fra 2001 til 2007, og det var i den rolle, at han formentlig leverede sit mest berømte citat - som han aldrig har sagt.

På et pressemøde 26. august 2006 præsenterede Thor Pedersen VK-regeringens udspil til en finanslov. Og der var gode nyheder.

I de sorgfrie år før finanskrisen havde Danmark et stort overskud på betalingsbalancen. Det glædede Thor Pedersen sig over med ordene:

- Hvis vi bruger vores store, fine tusindårsmodeller, ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det med, vi ejer hele verden. Og så er det problem egentlig løst.

Citatet var sagt i Thor Pedersens vanlige bramfrie stil. Og med et glimt i øjet. Men der var bare et problem: Det blev nemlig hurtigt omformuleret af flere medier til, at finansministeren mente, det gik så godt, at Danmark snart kunne købe hele verden.

Det var en sjov historie om, at dansk økonomi i 2006 havde det godt. Men citatet vendte dog tilbage som en boomerang, da VK-regeringen i 2008 pludselig skulle håndtere en økonomisk krise med store underskud på de offentlige finanser.

Siden har Thor Pedersen kæmpet for at få ændret opfattelsen af ordene fra august 2006.

Thor Pedersens politiske karriere begyndte i kommunalpolitik, hvor han i 1978 blev borgmester i Helsinge.

Han har altid gjort en dyd ud af at sige, hvad han mener. Det var også grunden til, at han ikke havde en politisk rådgiver. Som finansminister havde han en pressechef til at håndtere opkald fra pressen. Men aldrig til at blande sig i, hvad han skulle mene.

- Det skal man selv vide. Hvis man ikke ved det som folkevalgt, så er der noget galt, så skulle man ikke have stillet op, har Thor Pedersen ifølge Berlingske sagt om emnet.

Efter valget i 2007 blev han formand for Folketinget. Den post bestred han frem til valget i 2011, hvor han ikke genopstillede.

Efter tiden på Christiansborg har Thor Pedersen blandt andet være involveret i erhvervsudviklingen i Odsherred Kommune.