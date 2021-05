Liberal Alliances leder tvivler på fæller i blå blok

Alex Vanopslagh, formand for LA, tvivler på, at Venstre eller De Konservatives leder bliver statsminister.

Formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, siger i sin landsmødetale lørdag, at han frygter, at både De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og Venstres ditto, Jakob Ellemann-Jensen, når at blive pensioneret, inden der kommer et regeringsskift i Danmark.

Det siger han i sin landsmødetale, hvor han beskylder sine to partilederkolleger for at hænge fast i fortiden.

- For mange i blå blok venter på maskefaldet hos Mette Frederiksen (statsminister red.). At lige om lidt, så viser hun sig som en udlændingepolitisk slapper. Og så kan blå blok vinde magten på en stram udlændingepolitik.

- Vi kommer ikke til at vinde et valg på udlændingepolitik. Og vi kommer heller ikke til at vinde et valg på at sige samme velfærd som Socialdemokratiet, siger formanden.

Han mener, at Venstre og De Konservative sidder "fast i nullerne". Og så siger han, at den forkerte analyse af, at regeringen ikke tror på den stramme udlændingepolitik, ikke er blå bloks største problem.

- Vores rigtige problem er manglen på lederskab. Der er ikke noget at sige til det. For der er ingen visioner.

- Det er ualmindeligt svært at lede noget, hvis ikke man ved, hvad man står for.

- Blå bloks krise starter og slutter med manglen på visioner og målsætningerne for Danmark. Hvad er det vi vil opnå?, siger Alex Vanopslagh.

Efter talen har De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på Twitter rost talen - dog uden at forholde sig til kritikken fra Alex Vanopslagh.

- Tak for en god tale og konstruktive forslag til en fælles borgerlig retning, Alex Vanopslagh.

- Du peger på blandt andet lavere skat, bedre uddannelse og flere frie valg. Vi er meget enige. Fortsat godt landsmøde, skriver De Konservatives formand.