Liberal Alliance vil have danske børn hjem fra Syrien

S-regeringen skal opspore mødre i syriske lejre for at få samtykke til at hjemtage børnene alene, siger LA.

Børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre skal hentes til Danmark uden deres mødre.

Det siger Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, til Politiken.

For alene at få børnene til Danmark skal relevante danske myndigheder opsøge mødrene og afklare, om de frivilligt vil lade sig adskille fra deres børn.

- Man skal undersøge muligheden for at etablere en proces, hvor forældrene frivilligt giver afkald på deres børn og sender dem til Danmark, ligesom de skal give afkald på selv at blive familiesammenført senere hen, siger Alex Vanopslagh til avisen.

Med meldingen melder Liberal Alliance sig for første gang på banen i spørgsmålet om de cirka 19 børn med dansk tilknytning i al-Hol og al-Roj-lejrene i Syrien. De sidder fanget med deres mødre, der har forladt Danmark og tilsluttet sig Islamisk Stat.

Samtidig er Liberal Alliance det første parti i blå blok, som offentligt kræver handling fra S-regeringen og de danske myndigheder for at få børnene hjem.

Der er ifølge Udenrigsministeriet tale om børn, der er mellem 1 år og 14 år. Ni er født i Danmark, mens de resterende er født i konfliktzonen. De ti yngstes indfødsret er ikke fastslået.

De er børn af seks mødre. Tre af dem har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. De tre andre mødre, som er danske statsborgere, er blevet afskåret fra bistand fra udenrigstjenesten.

Alex Vanopslagh åbner for, at man også kan hjemtage mødrene, hvis det vurderes at være realistisk, at de kan blive dømt ved en domstol.

- Men det ændrer ikke på, at hvis der er en langsigtet terrorrisiko ved at hente mødrene hjem, så er den terrorrisiko der også, efter at de har afsonet fem år i fængsel, siger han.

Regeringspartiet Socialdemokratiet bakker ikke op om forslaget, oplyser udlændingeordfører Rasmus Stoklund til Politiken.