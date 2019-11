Liberal Alliance vil fortsat have DAB-udbud undersøgt

Det siger han til Jyllands-Posten efter et møde i Kulturministeriet, hvor Folketingets partier har haft mulighed for at udspørge fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) og Radio- og tv-nævnet om forløbet.

- Man skal ikke lede efter fejl, der ikke er der, men jeg føler mig ikke overbevist om, at tingene er foregået, som de skulle, siger Alex Vanopslagh, som var den første til at forlade mødet.

Liberal Alliance har også tidligere åbnet for at lade udbuddet gå om. Det samme har De Radikale.

Ifølge Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, som også har forladt mødet i Kulturministeriet, var de svar, hun fik på mødet, tilfredsstillende.

- Den vidner om, at der er et eklatant politisk makværk bag det her. Det er desværre voldsomt møntet på DF, som begyndte at detailregulere, hvordan man driver medievirksomhed i Danmark, siger hun til DR.

Pernille Vermund mener ikke, at det giver grundlag for, at udbuddet skal gå om.

For to uger siden kom det frem, at Radio- og tv-nævnet havde besluttet at lade Radio Loud vinde udbuddet af den nye dab-kanal for næsen af Radio24syv.

Ud over Radio24syv og Radio Loud havde også DK4 Radio budt ind på kanalen.

Både politikere, eksperter og Radio24syv har kritiseret Radio- og tv-nævnets afgørelse.

Kritikken går blandt andet på, at det fremgår af en evaluering fra Radio- og tv-nævnet, at nævnet var i tvivl om, hvorvidt Radio Loud levede op til mindstekravene for at deltage i udbuddet.

Et andet punkt, som har været stærkt kritiseret, er, at økonomien fik stor betydning for, hvem der vandt udbuddet.

Ansøgerne blev bedømt på en skala fra nul til otte, og selv om der ikke var stor forskel på, hvad de ville drive radio for, var der til gengæld stor forskel på, hvad de tre ansøgere fik tildelt af point.

Radio- og tv-nævnet har også forladt mødet, og formand Caroline Heide-Jørgensen siger til Politiken, at alt gik rigtigt for sig, da nævnet udpegede Loud som vinder.

- Det er et enigt nævn, der fortsat står bag beslutningen. Vi har overholdt alle armslængdeprincipper i denne sag, siger formanden.