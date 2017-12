Liberal Alliance står fast: Er klar på et folketingsvalg

Regeringspartiet kalder det for afgørende, at de tre aftaler lander på samme tid. Dansk Folkeparti, der er regeringens støtteparti, opfordrer til, at man først får lukket finansloven.

Liberal Alliance er klar på et folketingsvalg, hvis DF lykkes med at adskille forhandlinger om finanslov, skat og udlændingepolitik.

Kilder tæt på forhandlingerne i Liberal Alliance oplyser til Ritzau, at man er træt af at blive trukket rundt i manegen af DF.

Desuden er Liberal Alliance træt af, at de to regeringspartnere - Venstre og De Konservative - ikke står mere fast, end de gør.

DF-toppen har udtalt, at parterne hurtigt kan lande en aftale om en finanslov for 2018. Derefter er DF parat til at forhandle videre om en skatteaftale samt om yderligere stramninger i udlændingepolitikken.

For Liberal Alliance er en skatteaftale en mærkesag, mens udlændingepolitikken er det for DF.

Men Liberal Alliance stoler ifølge Ritzaus oplysninger ikke på, at DF reelt vil forhandle skat, hvis parterne i første omgang kun får lukket en aftale om finansloven.

Regeringen og DF mødes fredag klokken 13. Det oplyser Statsministeriet. Parterne havde forhandlinger hele torsdagen.

Onsdag aften udtalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han fredag vil gøre status på forhandlingerne.

Løkke satte sig selv for bordenden af forhandlingerne onsdag. Det skete, efter at DF-formand Kristian Thulesen Dahl havde opfordret regeringen til at adskille de forskellige forhandlingsforløb.

For at forhandle skat kræver DF yderligere udlændingestramninger. Det drejer sig eksempelvis om at afkorte den tid, som udlændinge er på midlertidigt ophold i Danmark. Og om at få sendt flere flygtninge hjem.

Torsdag udtalte udenrigsminister og Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen, at parterne var tæt på hinanden.

- Der er en samtidighed i de her ting set fra Liberal Alliances side, og det tror jeg sådan set, der er en bred erkendelse for. Derfor tror jeg på, at hvis der er en vilje hos alle, så finder vi hinanden, sagde Samuelsen.