Liberal Alliance sparer prestigebåd væk på Folkemødet

Liberal Alliances markante tilbagegang ved valget betyder, at partiet ved årets Folkemødet ikke vil have sin notoriske båd i havnen i Allinge. Det skriver BT.

- Vi må jo tage højde for fremtiden, for vi får færre tilskud til vores folketingsarbejde. Vi skal have partiet til at overleve. Så jeg mener, det er en økonomisk ansvarlig beslutning, siger landsformand for Liberal Alliance Leif Mikkelsen til BT.

Liberal Alliance gik voldsomt tilbage ved valget, der blev afholdt 5. juni. Partiet fik 2,3 procent af stemmerne mod 7,5 procent ved valget i 2015. I mandater er det en tilbagegang fra 13 til fire.

Leif Mikkelsen fortæller til BT, at man omkring 10 dage før valget traf beslutningen om ikke at hyre båden og pladsen, hvilket koster 300.000 kroner. Pengene blev i stedet brugt på valgkampen.

I stedet for at have en båd kommer Leif Mikkelsen og de tilstedeværende politikere fra Liberal Alliance til at bevæge sig rundt på Folkemødet.

Han afviser ikke, at Liberal Alliance i fremtiden igen til have en båd liggende på havnen i Allinge.

- Vi synes, det er et godt stunt at have og en god platform for debat. Så på den måde har pengene været godt givet ud, men man kan kun bruge pengene en gang.

- Derfor har vi truffet den beslutning - og vi er ikke begejstrede for det, men det var nødvendigt, siger Leif Mikkelsen til BT.