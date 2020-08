Liberal Alliance forlader forhandlinger om hjælpepakker

Liberal Alliance har torsdag aften forladt forhandlingerne om en forlængelse af økonomiske hjælpepakker under coronakrisen. Det skriver partiets leder, Alex Vanopslagh, på Facebook.

- Desværre giver man ikke en bedre hjælp til dem, der har brug for det, men finder i stedet penge til nye puljer til pjat og pjank.

- Vi havde håbet på, at der var opbakning til en bedre hjælp til de virksomheder, som fortsat er tvunget til at være lukket og har udsigt til at være det længe, skriver han blandt andet.

Partierne sidder i forhandlinger i Erhvervsministeriet om en forlængelse af hjælpepakkerne, som skal hjælpe virksomhederne under coronakrisen.

Den nuværende hjælpeordning for kultur- og sportslivet udløber lørdag.

Der er vedtaget hjælp til kulturen for 1,9 milliarder kroner siden marts.

Derudover har kulturlivet haft mulighed for at søge hjælp i de generelle hjælpepakker.

Samlet er der udbetalt omkring 1,6 milliarder kroner til kulturlivet fra hjælpepakker. Det oplyste Kulturministeriet inden torsdagens forhandlinger.

Efter at Alex Vanopslagh og Liberal Alliance har forladt forhandlingerne, skriver partilederen, at det i øjeblikket ser ud til, at der afsættes 200 millioner kroner til at få gang i kulturen.

Det er ifølge Vanopslagh et direkte tilskud til arrangører af koncerter og biografer.

Han skriver også, at ordninger for kulturinstitutioner, som får mere end 50 procent i offentligt tilskud, står til at blive forlænget.

Samtidig bliver der ifølge Vanopslagh lavet en ny pulje til omstilling af erhvervslivet. I puljen skal der bruges penge på at hjælpe virksomhederne med at blive mere "innovative og omstillingsparate", skriver han.

Sent torsdag aften er der dog endnu ikke forhandlet en endelig aftale på plads blandt partierne.