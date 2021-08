Liberal Alliance foreslår ansættelsesstop i det offentlige

Her foreslår Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, en markant øget indsats for at sikre kvalificeret arbejdskraft til det private arbejdsmarked.

- Den største udfordring, vi har, er mangel på arbejdskraft. Alene den seneste måned var der 65.000 stillinger, som virksomheder ikke kunne få besat. Det betyder, at der er virksomheder, der må sige nej til nye ordrer, og de skal ærgre sig over, at de ikke kan udnytte opsvinget fuldt ud, siger Alex Vanopslagh.

Liberal Alliance foreslår konkret et stop for nye ansættelser i den offentlige sektor.

- Alene det seneste år, hvor der har været corona, er der kommet 30.000 flere i den offentlige sektor. Men jeg tror ikke, at nogen danskere kan mærke, at den offentlige sektor er blevet bedre af, at der er kommet 30.000 flere ansatte. Men større og dyrere bliver den offentlige sektor altid. Det skal vi sætte en stopper for, siger Alex Vanopslagh.

Han ønsker at få den offentlige sektor tilbage til niveauet før coronakrisen.

Samtidig vil Liberal Alliance åbne markant mere for udenlandsk arbejdskraft. Hvis man som udlænding kan få et job med en "overenskomstmæssig mindsteløn", så skal man ifølge LA være velkommen i Danmark.

I dag er kravet, at man som udlænding er blevet tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst 445.000 kroner. Dermed vil Liberal Alliance åbne for udenlandsk konkurrence også på ufaglærte job.

- Jeg vil insistere på, at vi skal skelne imellem udenlandsk arbejdskraft og flygtninge. Vi skal ikke være bange for at blive beskyldt for at være slappe i udlændingepolitikken, fordi vi giver plads til udenlandsk arbejdskraft, siger Alex Vanopslagh.

Forslaget kommer, mens Liberal Alliance står i en vanskelig situation som parti.

I den seneste Voxmeter-måling ligger Liberal Alliance til blot 1,7 procent af stemmerne. Det er under spærregrænsen på 2,0 procent, og det kan tyde på, at Liberal Alliance risikerer ikke at komme i Folketinget ved næste valg. Der er dog en statistisk usikkerhed i målingen på 0,8 procent.

Samtidig kan partiet måske nå at overbevise flere vælgere inden næste valg. Det håber Alex Vanopslagh i hvert fald.

- I forhold til den tidligere ledelse har jeg villet klatre ned fra træerne og ind i maskinrummet, siger Alex Vanopslagh med henvisning til partiets tidligere ledelse under Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Under Samuelsen og Ammitzbøll-Bille truede LA forgæves Lars Løkke Rasmussen med folketingsvalg, hvis ikke han lempede topskatten. Den strategi er nu lagt på hylden:

- Jeg drømmer om, at vi får et borgerligt flertal, hvor Liberal Alliance har nogle afgørende mandater, så vi kan trække tingene i den rigtige retning.

- Men hvis vi skal være ærlige, så har vi lige nu tre mandater. Vi skal kæmpe for at komme ind i Folketinget igen ved næste valg, siger Vanopslagh.