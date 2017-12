Liberal Alliance dropper trussel om at stemme imod finanslov

Det vil partileder og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) klokken 18.30 meddele på et pressemøde i partiets gruppeværelse på Christiansborg.

Dermed har Liberal Alliance endnu engang aflyst et ultimativt krav.

Truslen blev fremsat for halvanden uge siden, da regeringen og Dansk Folkeparti efter længere tids drama blev enige om en finanslovsaftale.

Men Liberal Alliance ville kun stemme for, hvis der inden afstemningen om finansloven 22. december var indgået aftaler om udlændinge og særligt om skat.

LA-leder Anders Samuelsen har tidligere slået fast, at der inden jul kommer "historisk store skattelettelser".

Deadline for en skatteaftale bliver rykket til 31. januar i stedet for på fredag.

Der er pressemøde i Statsministeriet klokken 19, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil give en orientering om forhandlingerne.

Fredag i sidste uge blev parterne enige om en finanslov, som de længe var så godt som enige om.

Den trak dog ud, da Liberal Alliance krævede, at der skulle lande en skatteaftale samtidig. Partiet krævede "samtidighed", mens regeringens støtteparti Dansk Folkeparti ville dele forhandlingerne op.

7. december sagde chefforhandler og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), at aftalerne skulle indgås sammen.

- Det er vores opfattelse, at det sagtens kan lade sig gøre at lande en aftale på alle tre områder. Jeg tror, at samtidighed er en forudsætning for, at der kommer en god skatteaftale. Derfor er det selvfølgelig det, vi sigter efter, sagde han.