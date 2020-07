Lgbt-personer undgår offentlige rum og er markant mere ensomme

Mere end hver fjerde lgbt-person har det sidste år undgået at færdes visse offentlige steder, og hver anden homoseksuelle mand undlader ofte eller altid at holde i hånd med sin partner på grund af frygt for diskrimination eller vold.

Desuden føler over fem gange så mange lgbt-personer som andre danskere sig ensomme.

Det viser ny rapport, der får ligestillingsminister Mogens Jensen (S) til at erklære sig både ked af det og bekymret.

- Det er skuffende og trist, at det stadig er sådan i år 2020 i Danmark, at mennesker med en anden seksualitet i så stort omfang undlader at gøre ting, man normalt gør med sin kæreste, siger Mogens Jensen.

Han bider desuden mærke i, at over halvdelen af respondenterne i rapporten siger, at de ikke er åbne om deres seksualitet på arbejdspladsen.

Han anerkender, at Danmark er nået langt som et progressivt land med en liberal lovgivning på området.

- Alligevel er det ikke tilfredsstillende, når så mange ikke tør være åbne om, hvem de er som personer, siger Mogens Jensen.

Rapporten er udarbejdet af Als Research for ligestillingsministeren. I alt 3571 lgbt-personer har svaret.

Hos Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner, LGBT Danmark, siger sekretariatschef Susanne Branner, at man godt er klar over, at mange lgbt-personer føler sig udsatte og diskriminerede.

- Rapporten her slår endnu en gang fast, at det frisind, vi bryster os af i Danmark, er meget forskellig fra den levede realitet, siger hun.

Hun mener, at der bør være langt mere fokus på problemet allerede i grundskolen, hvis forholdene virkelig skal forbedres.

- Det, man bliver mødt med i dagens grundskole, er et ciskønnet, heteronormativt syn. Der er en eklatant mangel på fokus på det her i grundskolen, siger hun.

De kritisable forhold giver anledning til at handle - også politisk, mener Mogens Jensen.

- Vi har taget initiativ til en lovgennemgang, hvor vi ser på, hvordan lovgivningen er for lgbt-personer. Om der er ting, der skal rettes op, så vi via lovgivningen sender de rigtige signaler, siger han.

Ifølge Susanne Branner handler det blandt andet om at skabe mødesteder ude i provinsen for lgbt-personer.

- Næsten halvdelen af voksne lgbt-personer bor i København. Hvis vi vil den her mistrivsel til livs, skal man have steder at møde ligesindede langt tidligere i livet, siger hun.