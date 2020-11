Lettisk mand hentede 100 kilo kokain: Troede det var hash

Fredag sidder mændene anklaget i Retten i Svendborg sammen med en anden lettisk mand, som er tiltalt for at have kastet de mange kilo kokain ud fra fragtskibet "Duncan Island", da det sejlede ved Langeland.

Ifølge anklagemyndigheden samlede to af de andre tiltalte det op i en mindre båd, inden kokainen blev fragtet videre til bilen, hvor den sidste af de tre tiltalte ventede. Ifølge anklageren pakkede de tre kokainen i bilens bagagerum.

Men den ene lettiske mand forklarer, at han troede, at det var hash, han skulle hente.

- De havde sagt til mig, at der i sækkene ville være hash, siger den lettiske mand i retten via en russisk tolk.

Hash straffes normalt mildere end kokain.

Manden fortæller, at han var hyret til at hente sækkene. Mange af anklager Emilie Klausens spørgsmål forbliver dog ubesvaret. Han vil ikke fortælle, hvor sækkene skulle hen, eller fortælle hvem han arbejdede for.

- Jeg er nervøs for min kone og børns sikkerhed. Derfor kan jeg ikke fortælle mere om det, siger han.

En anden af de tiltalte er fredag for dårlig til at afgive forklaring, og en tredje nægter at udtale sig.

- Det skal ikke opfattes som et udtryk for manglende respekt over for retten, men et udtryk for, at man er bange for sin egen og sin families sikkerhed, siger hans forsvarer, Michael Steffensen.

Den lettiske mand, som er anklaget for at have kastet kokainen fra skibet, vil dog gerne svare på flere af anklagerens spørgsmål. Han nægter dog ethvert kendskab til kokainen eller til de tre andre i sagen.

Han arbejdede om bord på skibet "Duncan Island" og blev sammen med 23 andre besætningsmedlemmer anholdt efter fundet af kokainen.

Efter politiets ransagning af skibet, valgte politiet at løslade de andre og kun rette mistanke mod ham. Blandt andet fandt politiet en telefon, og i et værksted på skibet fandt politiet en sæk med plastikfilm og tape.

Anklageren vil vide, hvad de bruger det til.

- Mange ting, når vi reparerer noget. Det er til at pakke noget ind i, siger den lettiske mand.

Sagen forventes afsluttet 3. december.