Lettisk kvinde sendes til hjemland efter 14 måneder i fængsel

Derefter har den danske anklagemyndighed besluttet at slå en streg over en tidligere afgørelse om at sende Kristne Misane til et fængsel i Sydafrika. Denne afgørelse var ellers sidste år godkendt af de danske domstolene som lovlig.

I det langstrakte forløb har der tre gange været konkrete planer om, at sydafrikanske betjente skulle overtage den 46-årige kvinde - men hver gang er de blevet aflyst.

Kvinden har frygtet for sit liv, har hun sagt, og derfor har hun med alle midler strittet imod. På det seneste indledte hun en sultestrejke, oplyste hendes støtter.

I et retsmøde torsdag i Københavns Byret ser Kristine Misane træt ud. Hun virker også lettet. Hun siger ja til at blive udleveret til Letland.

- Jeg er enig med min advokat, siger hun med svag stemme.

- Jeg beder bare om en hurtig afgørelse. Jeg savner kontakt med mine mindreårige børn, siger hun til dommer Lone Bach Nielsen.

Ifølge nye lovregler skal retten sige ja, før en udlevering kan gennemføres. Det skal ske inden ti dage.

Kristine Misane blev anholdt af danske betjente under en mellemlanding i lufthavnen i Kastrup 9. december 2018. Hun var efterlyst af Sydafrika.

Lovovertrædelserne handler om blandt andet foragt for retten og om, at hun havde fjernet sin dengang treårige datter fra landet trods en retskendelse. Barnets far er sydafrikaner.

I lang tid har Letland lagt pres på Danmark for at undgå, at statsborgeren blev sendt til Sydafrika. Der var appeller om risikoen for overtrædelse af menneskerettighederne.

Imidlertid afviste anklagemyndigheden alle indsigelser. Rigsadvokaten støttede sig til en garanti fra Sydafrika om, at hun ikke ville blive udsat for nedværdigende behandling eller tortur.

For eksempel erklærede landet, at Misane i givet fald ville få mindst 4,4 kvadratmeter i en celle med 17 andre. Og at fangerne ville være opsyn, mens de spiste og motionerede, fremgår det kendelser i sagen.

Den har også været rejst på regeringsplan. Og Danmarks ambassadør i Riga blev undervejs kaldt til en alvorlig samtale i det lettiske udenrigsministerium.

I januar 2019 afslog Letland at overtage sagen mod Kristine Misane. Der var intet lovligt grundlag, mente landets rigsadvokat.

Men i mandags modtog man nyt bevismateriale i sagen, oplyser rigsadvokaturen i Riga til Ritzau.

Tirsdag blev arrestordren udstedt i Riga - hvilket var samtidig med, at sydafrikanske embedsmænd ifølge en plan skulle rejse til Danmark for at overtage fangen.

Den danske rigsadvokats afgørelse fik Misanes advokat, Henrik Stagetorn, besked om blot 20 minutter før torsdagens retsmøde om fortsat fængsling.