I sidste uge blev samtlige af Folketingets partier enige om en økonomisk aftale, der blandt andet skal komme erhvervslivet til gavn under coronakrisen. Aftalen indeholder også mere lempeligere vilkår til dagpengemodtagere.

Lempeligere dagpengeregler vil gavne 7400 personer

Det er svært at finde et arbejde i disse dage på grund af coronaudbruddet, er Folketingets partier enige om.

De lempeligere dagpengeregler som følge af coronakrisen vil berøre cirka 7400 personer.

Det viser et folketingssvar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Hans Andersen (V).

Dagpenge- og sygedagpengemodtagere får lempeligere vilkår i perioden 9. marts til 9. juni. Det betyder blandt andet for dagpengemodtagere, at den lediges dagpengeanciennitet i perioden ikke tæller med.

Altså får en dagpengemodtager tre måneder ekstra grundet coronakrisen. Det blev alle Folketingets partier enige om i sidste uge.

- Forslaget har alene økonomiske konsekvenser for de omfattede personer, der opbruger deres samlede dagpengeret.

- Det er skønnet, at der vil være cirka 7400 personer, som forventes at opbruge dagpengeretten i fravær af forlængelsen, og som derfor vil gøre brug af forlængelsen på op til tre måneder, skriver Hummelgaard blandt andet i svaret.

De lempeligere regler er lavet, da det vurderes at være yderst svært at finde arbejde, mens Danmark er delvist lukket ned på grund af coronaudbruddet.

Alene tirsdag i denne uge meldte 3096 personer sig ledige. Det er lidt under tre gange så mange som på en normal tirsdag, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

En normal tirsdag defineres som gennemsnittet for tirsdag i samme uge i årene 2015-2019.

På den positive side er der dog et fald i antallet af nytilmeldte ledige i forhold til tirsdag i sidste uge. Her meldte 4082 personer sig nemlig ledige.

Cheføkonom i den borgerlig-liberale tænketank Cepos Mads Lundby Hansen siger god for den midlertidige dagpengeforlængelse. Men der er et men.

- I den nuværende lockdown er der ikke mange jobopslag. Det er en helt usædvanlig situation.

- Og derudover er forlængelsen af dagpengeretten udstyret med en solnedgangsklausul på tre måneder.

- Derimod er jeg kritisk over for 3F's forslag om at hæve dagpengene fra 19.000 til 25.000 kroner om måneden.

- En sådan forhøjelse bliver svær at rulle tilbage, fordi fagbevægelsen i flere år har ført kampagne for højere dagpenge, siger Mads Lundby Hansen.

3F's forslag er blevet bakket op af Enhedslisten, som opfordrer finansminister Nicolai Wammen (S) til at indkalde til forhandlinger om emnet.